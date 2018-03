Der neue Indie-Folk aus Down Under: Das Kim Churchill Album “Silence / Win” ist da

Nicht nur in der australischen Folkmusikszene, sondern auch international nach bereits vier Alben bekannt, reitet der gerne als Surferboy bezeichnete Singer-Songschreibernun mit seinem Silence/Win ” unterm Arm auf musikalischer Welle direkt in Deutschland ein. Am heutigenerscheint seine vongeprägte Platte – ein Must-have im Sommer 2015 für alle, die auf gutes Songwriting, tiefe Texte und Gitarrentalent stehen.

Ende Juni bereitete die Window To The Sky ” Churchills Landeanflug auf die deutsche Musiklandschaft vor. Der Interpret wurde mit diesem weichen und Fernweh-schürenden Song von der Australian Performing Right Association (APRA), die jährlich die APRA Music Awards verleiht, in der Kategorie “” nominiert – mit ihm bereits etablierte Größen wie The John Butler Trio, Angus and Julia Stone und Halfway. Augen und Ohren auf: hier ist das offizielle Musikvideo