Kim Churchill performte am 5. August “Window To The Sky” live im zibb Sommergarten

Kim Churchill zurzeit in Deutschland ist und sein Debütalbum "Silence/Win" (ab 7. August 2015) live vorstellt. So auch am gestrigen Mittwoch, als musikalischer Gast im zibb Sommergarten des rbb.

Endspurt für Kim Churchill – am 7. August erscheint sein Debüt “Silence/Win”

Wer sich von Kims Live-Qualitäten und der versprühten Leichtigkeit seiner Folk-Rock/Blues Songs hat anstecken lassen, dem sei das am morgigen Freitag, den 7. August anstehende Album des Australiers an Herz und Ohr gelegt. "Silence/Win" verbreitet authentisches australisches Sommerfeeling. Die passende musikalische Untermalung für heiße Tage und laue Nächte, wenn die Seele baumeln will. Wer mehr von Kim Churchill live sehen will, sollte sich rechtzeitig Tickets für seine September-Tour besorgen – alle Konzert-Termine seht ihr hier.

