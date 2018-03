Kurztrip nach Australien: Seht hier Kim Churchills Video zur Single “Window To The Sky”

Eine Woche, bevor der frisch aus Australien exportierte junge Musiker Kim Churchill hierzulande seine Single “Window To The Sky” (ab 26. Juni 2015) veröffentlicht, präsentiert er das offizielle Video zum Song. Darin offenbart er dem Betrachter nicht nur ein Fenster zum Himmel, der über gewaltigen und beeindruckenden Naturlandschaften residierend, scheinbar noch unendlicher wirkt als ohnehin schon. Eine Woche, bevor der frisch aus Australien exportierte junge Musikerhierzulande seine” (ab 26. Juni 2015) veröffentlicht, präsentiert er daszum Song. Darin offenbart er dem Betrachter nicht nur ein Fenster zum Himmel, der über gewaltigen und beeindruckenden Naturlandschaften residierend, scheinbar noch unendlicher wirkt als ohnehin schon.

Allerdings sollte man sich nicht täuschen lassen, denn Churchills Musikclip wurde nicht im australischen Outback gedreht. Als Kulisse dienten vielmehr Montreal, Las Vegas, Red Rock und der Grand Canyon. Doch auch trotz des “kleinen” Locationwechsels bietet Kim Churchills Song alles, was einen perfekten Soundtrack für den nächsten Australien-Trip ausmacht.

Kim Churchills erste Singleauskopplung kündigt sein Album “Silence/Win” an

Zwar ist "Window To The Sky" die erste Auskopplung aus dem im August in Deutschland folgenden Debütalbum "Silence/Win" des 25-Jährigen, aber nicht der erste Track überhaupt. Schließlich wurde auch das Video zum Album-Opener "Single Spark" bereits gezeigt, was Musikinteressierten, die in Bezug auf Kim Churchill nun Blut geleckt haben, eine weitere Soundprobe bietet. Komplett betrachtet liefert der frühere Straßenmusiker und passionierte Surfer einen Sound zwischen Rock, Folk und Blues ab, abgeschmeckt mit viel Leidenschaft und Herz und gesungen mit einer markanten Stimme, die zugleich von rauer wie auch warmer Natur ist.

Die Single “Window To The Sky” ist in Deutschland ab 26. Juni 2015 erhältlich. In Kürze berichten wir euch mehr über Kim Churchills im August anstehendes Album.