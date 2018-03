Sichert euch die perfekte Sommermusik – jetzt Kim Churchills Debüt “Silence/Win” vorbestellen

Kim Churchill erstmals mit seiner Single “ Hierzulande machte der australische Sunnyboy und Vollblutmusikererstmals mit seiner Window To The Sky ” von sich reden. Der Track erschien Ende Juni und liefert gerade während der besonders heißen Tage und Sommernächte die passende musikalische Untermalung. Wer noch auf der Suche nach einem Sommersoundtrack ist, könnte mit Churchills Debütalbum “ Silence/Win ” genau ins Schwarze treffen. Die Platte kann bereits vorbestellt werden – alle wichtigen Links seht ihr unten.

“Silence/Win” ist ein Album mit viel Herz und Leidenschaft

Auf das künstlerische Konto des australischen Singer-Songwriters gehen bereits vier erfolgreiche Alben – zumindest in seiner Heimat Australien – Kim Churchill versteht demnach sein Handwerk. Hinzu kommt jede Menge Lebenserfahrung, die er sich, nachdem er mit 18 sein Elternhaus verließ, als Straßenmusiker aneignete. Somit liefert der heute 25-jährige Vollblutmusiker nun elf neue Songs voller Herz und Leidenschaft ab. Produziert wurde “Silence/Win” von Warne Livesey, bekannt durch seine Arbeit mit Midnight Oil oder Matthew Good und aufgenommen im Sommer 2013 auf Vancouver Island.

Live noch besser – Churchill glänzt mit Folk & Rock und dem gewissen Blues

Churchills Live-Darbietungen sind geprägt von seinem Gitarrenspiel und Gesang – doch auch Bass, Percussion, Tamburin und Mundharmonika sind vor dem talentierten Händchen des Musikers nicht sicher. Und so liefert er unvergessliche Auftritte, wie beispielsweise als Headliner auf diversen Festivals wie dem Montreal Jazz, Telluride Blues, SXSW, Winnipeg Folk Festival, Byron Bay Blues Festival oder als Support für Bill Bragg und Michael Franti kreuz und quer durch die Welt. Wer Kim Churchill live in Deutschland erleben will, sollte sich rechtzeitig sein Konzertticket sichern:

11.09.2015 Stuttgart, Club ZwölfZehn

12.09.2015 München, Milla

19.09.2015 Dresden, Ostpol

20.09.2015 Münster, Pension Schmidt

21.09.2015 Hannover, Lux

22.09.2015 Frankfurt, Sankt Peter Cafe

23.09.2015 Nürnberg, Club Stereo

25.09.2015 Berlin, Bi Nuu (ehem. Kato)

27.09.2015 Köln, Studio 672

28.09.2015 Heidelberg, Kulturhaus Karlstorbahnhof

Jetzt eAlbum “Silence/Win” vorbestellen und Singletrack sofort downloaden