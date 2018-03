Sichert euch mit Kim Churchills Single “Window To The Sky” den Soundtrack zum Sommer

Single “Kim Churchill nun auch hierzulande den musikalischen Grundstein gelegt bzw. bringt selbigen erst so richtig ins Rollen. Nachdem bereits vergangene Woche das Video zum Song die Runde machte, ist nun der Track verfügbar, womit die Vorbereitungsphase auf Churchills im August folgendes Debütalbum “” eingeläutet wäre. Wer den Clip noch nicht gesehen hat, kann dies hier nachholen: Mit der Veröffentlichung seiner Window To The Sky ” hatnun auch hierzulande den musikalischen Grundstein gelegt bzw. bringt selbigen erst so richtig ins Rollen. Nachdem bereits vergangene Woche daszum Song die Runde machte, ist nun der Track verfügbar, womit die Vorbereitungsphase auf Churchills im August folgendes Debütalbum “ Silence/Win eingeläutet wäre. Wer den Clip noch nicht gesehen hat, kann dies hier nachholen:

Regisseur Jason Rodi über das Video zu “Window To The Sky”

Kim Churchill musste weit reisen, um diesen Clip zu drehen: Montreal, Las Vegas, Red Rock in Arizona und der Grand Canyon dienten als Kulisse. Bei der Locationwahl traf Regisseur Jason Rodi offenbar genau ins Schwarze: “We’d shot most of the film when I first saw Peter Curzon’s artwork on Kim’s album and was astonished to see we’d captured a near identical aesthetic to accompany the music. This was a testament to the strong suggestive power and inspiration that springs from Kim’s songs. I am particularly proud to have contributed to his powerful universe.”

Kim Churchill ist ein Meister der Live-Performance

Mit seinen Studioaufnahmen gibt Kim Churchill den Hörern, die ihn hier noch gar nicht kennen, schon einen ersten Eindruck und lässt bereits erahnen, wie er sich live auf der Bühne schlägt: Kims dynamische Live-Auftritte sind geprägt von seinem Gitarrenspiel in Kombination mit Bass, Percussion, Tamburin, Mundharmonika und Gesang – für ein abgerundetes Sounderlebnis sorgt sein Loop-Pedal, mit der den Klang der einzelnen Instrumente erst so richtig multipliziert.

Bald auf großer Konzerttour durch Deutschland

live auf der Bühne erleben und sich von bester australischer Laune anstecken lassen will, muss nur bis September warten, denn dann begibt sich der Sänger in Deutschland auf große Tour. Unten seht ihr alle Konzerte im Überblick. Ihr wollt das australische Stimmtalent live erleben, dann könnt ihr hier Tickets reservieren. Wer Kim Churchill in voller Actionerleben und sich von bester australischer Laune anstecken lassen will, muss nur bis September warten, denn dann begibt sich der Sänger in Deutschland auf große. Unten seht ihr alle Konzerte im Überblick. Ihr wollt das australische Stimmtalent live erleben, dann könnt ihr hier

Kim Churchill live in Deutschland – alle Konzerte im Überblick

11.09.2015 Stuttgart, Club ZwölfZehn

12.09.2015 München, Milla

19.09.2015 Dresden, Ostpol

20.09.2015 Münster, Pension Schmidt

21.09.2015 Hannover, Lux

22.09.2015 Frankfurt, Sankt Peter Cafe

23.09.2015 Nürnberg, Club Stereo

25.09.2015 Berlin, Bi Nuu (ehem. Kato)

27.09.2015 Köln, Studio 672

28.09.2015 Heidelberg, Kulturhaus Karlstorbahnhof

Hier Kim Churchills Album vorbestellen oder die Debütsingle streamen