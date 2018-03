Universal begrüßt mit Kim Churchill einen talentierten Singer/Songwriter aus Australien

Wer den Berliner Radiosender FluxFM regelmäßig hört, an dem ist ein Song in den letzten Wochen garantiert nicht vorbei gegangen: “” vonwird gefühlt jede halbe Stunde gespielt. Nicht ohne Grund: Der talentierte Australier schleicht sich mit dem Song geradewegs in die Ohren der Hörer, was an seinen griffigen Gitarrenriffs und der markanten Stimme liegen könnte. Wir freuen uns, den charmanten Surferboy nun auch bei Universal begrüßen zu dürfen.