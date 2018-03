Klingande bringt “Somewhere New” als Remix EP mit vier neuen Versionen heraus

Klingande ist seit seinem Release ein Hit: Der Track erreichte Gold-Status in Schweden und knapp 8 Millionen Streams bei Spotify innerhalb eines Monats. Getragen von einer gefühlvollen Frauenstimme und einer sanften Gitarrenmelodie, sorgen die softe Bassline und die Upbeat-Piano-Akkorde dafür, dass aus dem Original “Somewhere New” eine tanzbare aber trotzdem relaxte Version wird. Die aktuelle Single “Somewhere New” feat. M−22 von Melodic-House-Pionierist seit seinem Release ein Hit: Der Track erreichte Gold-Status in Schweden und knapp 8 Millionen Streams bei Spotify innerhalb eines Monats. Getragen von einer gefühlvollen Frauenstimme und einer sanften Gitarrenmelodie, sorgen die softe Bassline und die Upbeat-Piano-Akkorde dafür, dass aus dem Original “Somewhere New” eine tanzbare aber trotzdem relaxte Version wird.

Remix EP “Somewhere New” kommt mit vier neuen Versionen

Remix-Package mit einem Mix von Naxxos hat einen etwas relaxteren Remix beigesteuert, voll von Synthie-Akkorden, während der befreundete französische Produzent Epic Empire Blechbläser-Akkorde für seine langsamere Version des Tracks einsetzt. Der Original-Feature-Gast M−22 rundet das Paket mit einem club-orientierten Remix ab. Nach dem Original und dem Extended Mix, begeistert dasmit einem Mix von Solidisco . Das New Yorker Duo zieht das Tempo an, begleitet von markanten Drums und eingängigen Tonfolgen. Das österreichische Duohat einen etwas relaxteren Remix beigesteuert, voll von Synthie-Akkorden, während der befreundete französische ProduzentBlechbläser-Akkorde für seine langsamere Version des Tracks einsetzt. Der Original-Feature-Gastrundet das Paket mit einem club-orientierten Remix ab.

Tracklist “Somewhere New” (Remix EP)

1. Somewhere New – Radio Edit

2. Somewhere New – Extended Mix

3. Somewhere New – Solidisco Remix

4. Somewhere New – Naxxos Remix

5. Somewhere New – Epic Empire Remix

6. Somewhere New – M−22 Club Edit

Klingande Remix EP “Somewhere New”

Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Spotify