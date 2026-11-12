Ein lang gehegter Wunsch wird Wirklichkeit: Lang Lang veröffentlicht seine erste vollständige Aufnahme der fünf Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven. Gemeinsam mit Andris Nelsons und dem Gewandhausorchester Leipzig widmet er sich dem gesamten Zyklus – geprägt von jahrelangem Studium, Konzerterfahrung und seiner persönlichen Auseinandersetzung mit Beethovens Musik.

Das Album umfasst außerdem die Klaviersonate Nr. 31 op. 110 sowie Klavierarrangements des Allegretto aus der Siebten Symphonie und der “Ode an die Freude” aus der Neunten. Beethoven · The Piano Concertos erscheint am 5. März 2027 als 5LP Box Set und 3CD Digipack. Im DG Store gibt es auch besondere Sammlereditionen, darunter die Pure Analogue Aufnahme des Fünften Klavierkonzerts.

Lang Langs erster kompletter Beethoven-Klavierkonzertzyklus

Lang Lang begann schon als Teenager, Beethovens Klavierkonzerte zu lernen. Seit den frühen Jahren seiner Karriere gehören sie zu seinem Konzertrepertoire. Für Deutsche Grammophon nahm er vor rund zwei Jahrzehnten bereits die Konzerte Nr. 1 und 4 auf. Mit der ersten Einspielung des vollständigen Zyklus kehrt er nun mit der Erfahrung vieler Jahre auf der Konzertbühne zu allen fünf Werken zurück.

“Mit der Zeit habe ich gelernt, die Musik in ihrer Tiefe zu erfassen und zu verstehen, wie sich jedes Detail in Beethovens musikalische Architektur einfügt”, sagt Lang Lang.

Mit Andris Nelsons und dem Gewandhausorchester Leipzig

Andris Nelsons und das Gewandhausorchester Leipzig begleiten Lang Lang durch die fünf Klavierkonzerte. Das Orchester ist seit Beethovens Lebzeiten eng mit seiner Musik verbunden. Seine Beethoven-Tradition prägt die gemeinsame Aufnahme ebenso wie die Offenheit der Musiker:innen für neue Perspektiven.

Die Pure Analogue Edition von Beethovens Fünftem Klavierkonzert

Für das Fünfte Klavierkonzert, das “Kaiser-Konzert”, entstand zusätzlich eine besondere Pure Analogue Aufnahme. Das limitierte und signierte 1LP Pure Analogue White Label mit Covercard erscheint als eigene Vinyl-Edition.

Eine weitere Sammleredition verbindet die Pure Analogue LP mit einer CD des Konzerts, wodurch sich die Aufführung in beiden Formaten erleben und der besondere Klangcharakter analoger und digitaler Aufnahmen entdecken lassen. Für die analoge Aufnahme verwendete Tonmeister Rainer Maillard sieben Mikrofone und Siemens V72 Röhrenvorverstärker. Aufgenommen wurde direkt auf Magnetband; auch der Schnitt erfolgte traditionell mit Schere und Klebeband.

Sonate Nr. 31 und zwei Klavierarrangements

Neben den fünf Konzerten enthält das Album drei solistische Einspielungen. Beethovens Klaviersonate Nr. 31 op. 110 hat für Lang Lang eine besondere Bedeutung: Er spielte sie bei seiner Aufnahmeprüfung am Curtis Institute of Music.

Das Programm ergänzen Klavierarrangements des Allegretto aus der Siebten Symphonie und der “Ode an die Freude” aus der Neunten. Das Allegretto wurde von Asiya Korepanova arrangiert, die “Ode an die Freude” von Peter Schindler.

Physische Editionen im DG Store

Beethoven · The Piano Concertos erscheint in verschiedenen physischen Formaten und Sammlereditionen:

5LP Box Set + Signed Vinyl-Size Artcard + Polaroid

5LP Box Set + Signed Vinyl-Size Artcard

5LP Box Set

1LP – Limited Signed Pure Analogue White Label + Covercard

1LP + 1CD – Pure Analogue

3CD Digipack + Signed Signed CD-Size Artcard

3CD Digipack

1CD Jewelcase

Erlebe Lang Langs erste vollständige Aufnahme der fünf Beethoven-Klavierkonzerte mit Andris Nelsons und dem Gewandhausorchester Leipzig. Entdecke den Zyklus als 5LP Box Set oder 3CD Digipack und wähle für Beethovens Fünftes Klavierkonzert die limitierte Pure Analogue Edition.

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