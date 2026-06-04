Lisa und Henry Walser veröffentlichen mit “Für euch” einen Song mitten aus dem Familienleben

Mit ihrer neuen Single “Für euch
” zeigt Lisa Walser
einmal mehr, wie ehrlich, emotional und nahbar Familienmusik klingen kann. Die Creatorin und Sängerin, die gemeinsam mit ihrem Mann Henry
unter @diewalsers
auf Social Media Millionen von Menschen erreicht (Instagram
: 1,8 Mio., TikTok
: 2,2 Mio., YouTube
: 1,1 Mio.), widmet sich in ihrem neuen Song den Herausforderungen und schönen Momenten des Familienalltags.
Zwischen Arbeit, Verpflichtungen, Kinderchaos und dem Wunsch, allem gerecht zu werden, kennen viele Eltern das Gefühl, ständig mehrere Dinge gleichzeitig bewältigen zu müssen. Genau diese Gedanken greift “Für euch
” auf. Dabei geht es jedoch nicht nur um die alltäglichen Herausforderungen, sondern vor allem um die Liebe, den Zusammenhalt und die besonderen Momente, die Familien miteinander teilen. Mit einer gefühlvollen Pop-Produktion und persönlichen Texten entsteht ein Song, in dem sich viele Mütter und Väter wiederfinden dürften.
Und noch etwas macht die Veröffentlichung zusätzlich zu etwas ganz Besonderem: Zum ersten Mal ist auch Henry Walser auf einem gemeinsamen Song mit Lisa zu hören. Mit seiner Rap-Strophe ergänzt er die Geschichte um eine weitere Perspektive und verleiht dem Lied noch mehr Authentizität. Abgerundet wird die Botschaft durch die Sicht ihrer beiden Kinder, die auf berührende Weise daran erinnern, dass Eltern oft viel mehr richtig machen, als sie selbst glauben. So veröffentlichen Lisa und Henry Walser
mit “Für euch
” einen Song, der mitten aus dem Leben kommt und Familien in all ihren Facetten feiert. Die neue Single ist ab sofort im Streaming und als Download erhältlich.