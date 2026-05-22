Lola Young meldet sich mit neuer Musik zurück

GRAMMY- und BRIT-Award-Gewinnerin Lola Young meldet sich mit ihrer neuen Single „From Down Here“ zurück. Der gemeinsam mit James Blake entstandene Track ist Lolas erste neue Musik seit der Veröffentlichung ihres gefeierten Albums “I’m Only F**king Myself” und ihrem GRAMMY-gekrönten Durchbruch mit „Messy“.

Mit „From Down Here“ schlägt Lola Young sowohl persönlich als auch kreativ ein neues Kapitel auf. Der Song bewegt sich zwischen Freude und Schmerz, Sehnsucht und Klarheit und schlägt die letzte Seite ihres letzten Albums um und deutet gleichzeitig auf eine klanglich größere und emotional offenere Phase ihrer künstlerischen Entwicklung hin.

Über den Song sagt Lola: „Am Tag nach den GRAMMYs kam plötzlich eine Welle der Inspiration über mich, also bin ich mit dem unglaublichen James Blake ins Studio gegangen und wir haben diesen Song gemacht. Ich schreibe gerade das nächste Kapitel meiner Geschichte neu, denn was wäre das alte bitte für ein langweiliges Buch geworden.“