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Lola Young veröffentlicht ihre neue Single “From Down Here”

Lola Young
20.05.2026
Die Grammy-gekrönte Lola Young meldet sich in dieser Woche mit einer neuen Single zurück und startet mit „From Down Here“ ins nächste Kapitel! Die britische Singer-Songwriterin bleibt ihrem unverwechselbaren Stil treu: roh, ehrlich und emotional aufgeladen. Mit „From Down Here“ erschafft Lola Young einen Song, der zwischen verletzlicher Intimität und kraftvoller Selbstreflexion pendelt. Die neue Single reiht sich in eine starke Phase für die Londoner Künstlerin ein. Mit über einer Milliarde Streams, dem Grammy Award, Festivalauftritten bei Coachella und Glastonbury sowie Kollaborationen mit Künstlern wie Tyler, The Creator und Lil Yachty hat sich Lola Young längst als eine der wichtigsten neuen Stimmen ihrer Generation etabliert. „From Down Here“ unterstreicht diesen Status – persönlich, kompromisslos und emotional direkt.


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