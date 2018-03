Lorde live beim Southside: Hier noch einmal in den Auftritt reinschauen

Arte Concert – Lorde live beim Southside Festival

Lorde begeisterte am 25. Juni 2017 die Besucher des Southside Festivals. Für all diejenigen unter euch, die ihren Auftritt verpasst haben, gibt es gute Neuigkeiten: Zum einen hat Arte Concert die besten Momente des Auftrittes mitgeschnitten. Zum Anderen zeigt der Fernsehsender ONE am Samstag, den 8.Juli 2017, von 23:30 bis 0:30Uhr im Rahmen von Best Of Southside die Highlights des Festivals.

▶ 8.Juli 2017, 23:30 bis 0:30 Uhr: Best Of Southside bei ONE

Lorde kommt im Herbst 2017 für drei Konzerte nach Deutschland

Talkshowmaster Jimmy Fallon oder performen zu sehen, macht einfach Spaß. Deshalb heißt es nun vorfreuen auf den Herbst: Im Oktober 2017 die neuseeländische Musikerin für drei Konzerte nach Deutschland zurück. Wir haben die Daten für euch im Überblick – sichert euch jetzt eure Tickets: Egal ob auf riesigen Festivals, beioder bei 1LIVE : Lordezu sehen, macht einfach Spaß. Deshalb heißt es nun vorfreuen auf den Herbst: Im Oktober 2017 die neuseeländische Musikerin für drei Konzerte nach Deutschland zurück. Wir haben die Daten für euch im Überblick – sichert euch jetzt eure Tickets:

11.10.2017 München, Zenith

14.10.2018 Köln, Palladium

15.10.2017 Berlin, Tempodrom

Lorde Album “Melodrama”

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Saturn

▶ bei Media Markt