Loreen veröffentlicht den Titelsong “WildFire” aus dem kommenden gleichnamigen Album

Wer am vergangenen Wochenende im Pariser YOYO Club zu Gast war, kam in den Genuss einer ganz besonderen Premiere, denn Loreen hat ihre neue Single “WildFire” im Rahmen der Bitch Party Events vorgestellt! “WildFire” ist der Titelsong ihres kommenden neuen Albums, das am 27. März erscheint und bereits vorbestellt werden kann. Die zweifache ESC-Gewinnerin & multitalentierte Entertainerin hatte vor wenigen Woche ihre Single „Feels Like Heaven“ veröffentlicht und damit die nächste Ära eingeläutet! Die Fan-Community liebt ihre intensiven Performances, ihre Power-Pop-Songs und Style-Highlights. Ihre Live-Shows sind restlos ausverkauft und immer eine große Party. Ihre Veröffentlichungen haben Loreen über 11 Milliarden Streams weltweit beschert. Auf Spotify hören monatlich über 9 Millionen Menschen ihre Songs. Mit dem clubbigen “WildFire” werden sicher weitere hinzukommen…









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