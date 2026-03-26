Am Freitag ist es endlich so weit: Loreen veröffentlicht ihr neues Album “WILDFIRE”! Es ist das erste Werk der zweifachen ESC-Gewinnerin seit 10 Jahren. Als Vorboten hatte Loreen die Songs “Feels Like Heaven”, “WildFire” und den Fan-Favoriten “Coming Close” veröffentlicht und damit erste Einblicke in ihr neues Album gegeben.







Die multitalentierte Entertainerin hatte vor wenigen Wochen die nächste Ära eingeläutet und “WILDFIRE” angekündigt, was jede Menge Fanliebe bei ihrer Community auslöste. Mit über 11 Milliarden Streams weltweit, über 9 Millionen monatlichen Spotify-Hörern und restlos ausverkauften Live-Tourneen gehört Loreen zu den absoluten Superstars Europas. Nun entfacht sie das wilde Feuer in uns und präsentiert mit “WILDFIRE” ein komplexes Pop-Album und Musik-Highlight dieses Frühlings.









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