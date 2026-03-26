Loreen | News | Loreen veröffentlicht ihr neues Album "WILDFIRE"

Loreen
HomeHomeNewsNewsMusikMusikTermineTermineFotosFotosBiografieBiografie

Loreen veröffentlicht ihr neues Album “WILDFIRE”

Loreen
Am Freitag ist es endlich so weit: Loreen veröffentlicht ihr neues Album “WILDFIRE”! Es ist das erste Werk der zweifachen ESC-Gewinnerin seit 10 Jahren. Als Vorboten hatte Loreen die Songs “Feels Like Heaven”, “WildFire” und den Fan-Favoriten “Coming Close” veröffentlicht und damit erste Einblicke in ihr neues Album gegeben. 


Die multitalentierte Entertainerin hatte vor wenigen Wochen die nächste Ära eingeläutet und “WILDFIRE” angekündigt, was jede Menge Fanliebe bei ihrer Community auslöste. Mit über 11 Milliarden Streams weltweit, über 9 Millionen monatlichen Spotify-Hörern und restlos ausverkauften Live-Tourneen gehört Loreen zu den absoluten Superstars Europas. Nun entfacht sie das wilde Feuer in uns und präsentiert mit “WILDFIRE” ein komplexes Pop-Album und Musik-Highlight dieses Frühlings. 



Ansprechpartner:
Presse + Online: Lilli.Loose@umusic.com
Radio Ost: Camilo.Eytel@umusic.com
Radio Süd: beate.steenwarber@umusic.com
Radio Nord: Jannette.Agregado@umusic.com
Radio West: sebastian.stiewe@medialuchs.de
TV: Genia.Jessen@umusic.com 

Weitere Musik von Loreen

Digital2023
Is It Love
Digital2023
Tattoo
Start
Loreen
News
Loreen veröffentlicht ihr neues Album “WILDFIRE”
ImpressumRechtevorbehaltserklärungSicherheit & DatenschutzNutzungsbedingungenJournalistenloungeFür Geschäftspartner