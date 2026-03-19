Loreen veröffentlicht mit “Coming Close” den finalen Vorboten zu ihrem neuen Album “WildFire”

Es rückt näher.... das neue Album “WildFire” von Loreen nähert sich dem Release: Nur noch eine Woche und das erste Werk seit 10 Jahren der zweifachen ESC-Gewinnerin wird veröffentlicht. Dieses Näherkommen feiert Loreen am Freitag mit ihrer Single “Coming Close”. Der Song gehört mit großem Abstand zu den Fan-Favoriten der letzten, restlos ausverkauften Live-Tour und wurde bereits sehnsüchtig erfragt auf Loreen Socials. Die multitalentierte Entertainerin hatte vor wenigen Woche ihre Single „Feels Like Heaven“ veröffentlicht und damit die nächste Ära eingeläutet! Es folgte der Titelsong des Albums “WildFire” und heizte die Vorfreude ein. Die Fan-Community liebt Ihre Veröffentlichungen und bescherte Loreen über 11 Milliarden Streams weltweit. Auf Spotify hören monatlich über 9 Millionen Menschen ihre Songs. Mit dem Powertrack “Coming Close” werden sicher weitere hinzukommen…









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