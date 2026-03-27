Loreen veröffentlicht neues Album „Wildfire“

Die mehrfach ausgezeichnete und mit Multi-Platin prämierte Künstlerin Loreen hat heute ihr lang erwartetes Album „Wildfire“ veröffentlicht. Das über ein Jahrzehnt hinweg entstandene Werk markiert eine neue, besonders persönliche Ära der schwedischen Sängerin.

Inhaltlich zeigt sich Loreen so offen wie nie: Das Album bewegt sich zwischen Selbstreflexion, Transformation und emotionaler Intensität. In ihren eigenen Worten beschreibt sie „Wildfire“ als Auseinandersetzung mit Wahrheit, Chaos und persönlichem Wachstum – ein Prozess, der Verletzlichkeit ebenso einschließt wie Stärke.

Musikalisch präsentiert sich das Projekt als vielschichtige Klangreise. Zwischen intimen Balladen, elektronischen Produktionen und cineastischen Momenten spannt Loreen einen weiten Bogen.

„Wildfire“ ist ab sofort verfügbar und erscheint neben digitalen Formaten auch als CD sowie in mehreren Vinyl-Editionen.