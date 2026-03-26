Louane veröffentlicht ihre neue Single „Conduire“

Mit „Conduire“ präsentiert Louane einen zutiefst intimen Titel, der ihre Verletzlichkeit und Aufrichtigkeit zum Ausdruck bringt, wobei die Straße als Metapher für den persönlichen Neuanfang dient. Getragen von einem zarten Klavierarrangement erzählt der Song die Geschichte einer Person, die von einer toxischen Beziehung gezeichnet ist und nun versucht, die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen. Anhand des Bildes eines fehlgeleiteten Beifahrers fängt Louane die bleibenden Narben ein, die solche Erfahrungen hinterlassen: den Kampf, loszulassen und wieder Vertrauen zu fassen.





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