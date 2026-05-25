Lukas Graham veröffentlicht neue Single “Second Chance”

Lukas Graham kehrt mit der Single „Second Chance“ zurück und kündigt zugleich ein kommendes Album an – beides eine Rückbesinnung auf den folkigen Erzählstil, der seine musikalischen Anfänge geprägt hat. Aufgewachsen in Christiania – der freigeistigen Gemeinschaft in Kopenhagen – war Lukas schon früh von tourenden Folk-Musikern umgeben, die im Haus seiner Familie ein- und ausgingen und die irischen Musiktraditionen mitbrachten, die sein Vater so liebte. Das neue Werk greift diese Atmosphäre unmittelbar auf – ein Gefühl des Nach-Hause-Kommens und der Wiederverbindung mit etwas Wesentlichem.







Dieser von Roots-Musik geprägte Ansatz verleiht der rohen emotionalen Ehrlichkeit, die Lukas’ Karriere auszeichnet, eine neue Facette – von seinem weltweiten Durchbruch mit der RIAA-Diamond-ausgezeichneten Single „7 Years“ bis hin zu einem Jahrzehnt voller Multi-Platin-Hits, ausverkauften Tourneen durch Europa, Nordamerika und Asien sowie Auftritten bei den GRAMMY Awards, MTV VMAs und Good Morning America.



Lukas wird Ed Sheeran als Special Guest bei ausgewählten Nordamerika-Terminen seiner „Loop Tour“ 2026 begleiten, beginnend am 15. August im U.S. Bank Stadium in Minneapolis, MN. Eine vollständige Terminübersicht findet sich unten.





Weitere Infos unter:

www.universal-music.de/Lukas-Graham

ww.facebook.com/LukasGraham

https://www.instagram.com/lukasgraham/



Ansprechpartner:

Presse + Online: Kira.Kettner@umusic.com

TV: Alexandra.Straub@umusic.com

Radio Nord / Potsdam: M.Tappendorf@icloud.com

Radio West: Ramona.Reisenhauer@umusic.com

Radio Süd: Claudia.Schwippert@umusic.com

Radio Ost / Berlin: Daniel.Poehlke@umusic.com Dieser von Roots-Musik geprägte Ansatz verleiht der rohen emotionalen Ehrlichkeit, die Lukas’ Karriere auszeichnet, eine neue Facette – von seinem weltweiten Durchbruch mit der RIAA-Diamond-ausgezeichneten Single „7 Years“ bis hin zu einem Jahrzehnt voller Multi-Platin-Hits, ausverkauften Tourneen durch Europa, Nordamerika und Asien sowie Auftritten bei den GRAMMY Awards, MTV VMAs und Good Morning America.Lukas wird Ed Sheeran als Special Guest bei ausgewählten Nordamerika-Terminen seiner „Loop Tour“ 2026 begleiten, beginnend am 15. August im U.S. Bank Stadium in Minneapolis, MN. Eine vollständige Terminübersicht findet sich unten.Weitere Infos unter:Ansprechpartner:Presse + Online: Kira.Kettner@umusic.comTV: Alexandra.Straub@umusic.comRadio Nord / Potsdam: M.Tappendorf@icloud.comRadio West: Ramona.Reisenhauer@umusic.comRadio Süd: Claudia.Schwippert@umusic.comRadio Ost / Berlin: Daniel.Poehlke@umusic.com