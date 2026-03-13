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Maite Kelly veröffentlicht ihre neue Single “Frei”

Maite Kelly
13.03.2026
Wenn Frauen Frauen supporten, entsteht etwas Großes. Leidenschaftliches. Ehrliches. Mutiges. Stets dabei im Fokus: der Appell, sich immer wieder aufs Neue in das Leben zu verlieben und es zu leben. Für eben diesen wichtigen Support steht MAITE KELLY mit ihren Songs und ihrem Namen. Kein Wunder also, dass die Ausnahmekünstlerin sich in ihrer neuen Single für ein Date mit dem Schicksal hübsch macht und allen Frauen auf dieser Welt den wohl wichtigsten Reminder mit auf den Weg gibt: Es ist Zeit zu leben! Der Titel des Tracks, mit dem sie diese Botschaft in die Herzen und Mindsets ihrer Community katapultiert: FREI .

FREI – vier kleine Buchstaben, eine empowernde Message! Und so liefert MAITE KELLY nicht nur einen weiteren packenden Vorboten auf ihr anstehendes Album 24/7 (VÖ: 08.05.2026), sondern ermutigt Frauen, ihr goldenes Herz in die Hand zu nehmen und dem Leben mit all seinen Facetten zu begegnen.
 
Ich bin frei, so frei
Und ich tanze nie allein
Ich bin frei, so frei
Ja so wird es immer sein
Und du bist bei mir
Und ich bin bei dir
Nein ich tanze nie allein
Ich bin frei, so frei
Denn wir sind immer zwei
 
Es ist der unverkennbar mitreißende MAITE-KELLY-Sound, der bei FREI auf intensive und deepe Lyrics trifft. Was entsteht, ist eine Energie, die Frauen verbindet und daran erinnert, dass jede Einzelne von ihnen frei ist. Und somit steht der nach vorne gehende Popschlager sinnbildlich als Soundtrack für alle Frauen, die ihr Leben lieben und leben. Ganz egal, was passiert. Mit Euphorie in den Augen. Völlig FREI.
 

Auf die Veröffentlichung des Albums 24/7 folgt 2027 MAITE KELLYs große Arenatour: „Unverschämt Kelly – die Tour meines Lebens“
03.03.27           Wetzlar
04.03.27           Köln
05.03.27           Stuttgart
10.03.27           Rostock
11.03.27           Hamburg
12.03.27           Hannover
18.03.27           Berlin
19.03.27           Magdeburg
20.03.27           Leipzig
21.03.27           Dortmund
 


Kontakt:
Niklas.Erdhuetter@umusic.com

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