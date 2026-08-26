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“Marvel‘s Avengers”: Drei neue Hörspielabenteuer mit Captain America, Iron Man und Spider-Man

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26.08.2026
Mit “Marvel‘s Avengers” starten "Marvel Captain America Sam Wilson, "Marvel Iron Man und “Marvel Spider-Man in eigene Hörspiel-Abenteuer – mit bekannten Helden, vertrauten Gegenspielern und jeder Menge Action aus dem Marvel Cinematic Universe.
Marvel Captain America Sam Wilson
Als Steve Rogers vorübergehend seine Kräfte verliert, übergibt er seinen Schild an Sam Wilson. Nachdem Steve seine Kräfte zurückerlangt hat, stehen die beiden Captain Americas gemeinsam vor neuen Herausforderungen. Zusammen versuchen sie, Hydra daran zu hindern, S.H.I.E.L.D. zu übernehmen. Außerdem muss sich Sam Wilson dem Superschurken Spot stellen, der wertvolle Exponate aus einem Museum stehlen will – darunter ein Dinosaurierskelett. 
Marvel Iron Man
Tony Stark baut einen Eisenanzug und wird zu Iron Man, der sich den Avengers anschließt. In dem neuen Hörspiel gerät er nach dem Bau einer Zeitmaschine in eine Zeitschleife. Während die Avengers versuchen, ihn zurückzuholen, wartet im Wilden Westen ein Showdown mit einem maskierten Superschurken. In einer weiteren Geschichte arbeitet Iron Man mit Ironheart zusammen, um Hydro-Man zu stoppen. 
Marvel Spider-Man"
Peter Parker entwickelt nach dem Biss einer radioaktiven Spinne Superkräfte und wird zu Spider-Man. Gemeinsam mit Ghost-Spider versucht er, Electro und Hydro-Man aufzuhalten. Später steht eine Party für die Avengers auf dem Programm – bis Thanos unerwartet auftaucht und die Feier in Gefahr bringt. 
Ob Captain America, Iron Man oder Spider-Man – die drei neuen Hörspiele bieten jede Menge Marvel Action und sind jetzt bereit zum Entdecken und Reinhören.

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