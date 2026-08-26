“Marvel‘s Avengers”: Drei neue Hörspielabenteuer mit Captain America, Iron Man und Spider-Man

Marvel‘s Avengers” starten "Marvel Captain America Sam Wilson“, "Marvel Iron Man“ und “Marvel Spider-Man“ in eigene Hörspiel-Abenteuer – mit bekannten Helden, vertrauten Gegenspielern und jeder Menge Action aus dem Marvel Cinematic Universe. Mit “starten ", "und “in eigene Hörspiel-Abenteuer – mit bekannten Helden, vertrauten Gegenspielern und jeder Menge Action aus demCinematic Universe.

Als Steve Rogers vorübergehend seine Kräfte verliert, übergibt er seinen Schild an Sam Wilson. Nachdem Steve seine Kräfte zurückerlangt hat, stehen die beiden Captain Americas gemeinsam vor neuen Herausforderungen. Zusammen versuchen sie, Hydra daran zu hindern, S.H.I.E.L.D. zu übernehmen. Außerdem muss sich Sam Wilson dem Superschurken Spot stellen, der wertvolle Exponate aus einem Museum stehlen will – darunter ein Dinosaurierskelett.

Tony Stark baut einen Eisenanzug und wird zu Iron Man, der sich den Avengers anschließt. In dem neuen Hörspiel gerät er nach dem Bau einer Zeitmaschine in eine Zeitschleife. Während die Avengers versuchen, ihn zurückzuholen, wartet im Wilden Westen ein Showdown mit einem maskierten Superschurken. In einer weiteren Geschichte arbeitet Iron Man mit Ironheart zusammen, um Hydro-Man zu stoppen.

Peter Parker entwickelt nach dem Biss einer radioaktiven Spinne Superkräfte und wird zu Spider-Man. Gemeinsam mit Ghost-Spider versucht er, Electro und Hydro-Man aufzuhalten. Später steht eine Party für die Avengers auf dem Programm – bis Thanos unerwartet auftaucht und die Feier in Gefahr bringt.