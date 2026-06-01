Metallica schreibt in Berlin Geschichte: Rekord, fünffach Gold und „ReLoad“ zurück

Am vergangenen Samstag (30. Mai) präsentierten Metallica ihre Show im Rahmen der „M72 World Tour“ im Berliner Olympiastadion und stellten dabei direkt einen spektakulären Rekord auf: Über 94.000 Zuschauer:innen feierten die Band vor Ort. Nach Angaben des Stadions war es die größte Konzertshow, die je im Olympiastadion stattgefunden hat, und nach Veranstalterangaben das größte Stadionkonzert in Deutschland.



Für Metallica war es die erste Show dieser Tour in der Hauptstadt, nachdem die Band bereits in Hamburg (2023), München (2024) und vor wenigen Tagen mit zwei Konzerten im Deutsche Bank Park in Frankfurt Station gemacht hatte. Auch in Frankfurt stellten Metallica einen neuen Zuschauerrekord auf.



Neben der gefeierten Show bei bestem Sommerwetter gab es in Berlin einen weiteren besonderen Moment: Das UMG-Team zeichnete Metallica vor dem Konzert mit 5-fach Gold für ihr Nummer−1-Album „ReLoad“ aus. Die Auszeichnung steht für Verkäufe von mehr als 1,25 Millionen Einheiten in Deutschland. Seit seiner Erstveröffentlichung 1997 hat sich „ReLoad“ mit Songs wie „Fuel“ und „The Memory Remains“ fest im Katalog der Band verankert und zählt bis heute zu den prägenden Alben ihrer Diskografie.









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Foto oben (v. l. n. r.): Frank Briegmann (Chairman & CEO Central Europe and Deutsche Grammophon), James Hetfield, Robert Trujillo, Kirk Hammett, Ulf Zick (President International Repertoire), Lars Ulrich, Moritz Trapp (General Manager Catalogue International), Jens Winkelmann (Senior Director Artist Marketing)





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