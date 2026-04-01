Michael Schulte in der bravado.de Storytime

Michael Schulte über sein neues Album: Exklusive Storytime & persönliche Einblicke

Mit seinem neuen Album setzt Michael Schulte ein starkes musikalisches Statement und zeigt einmal mehr, warum er zu den erfolgreichsten deutschen Pop-Künstlern gehört. Im exklusiven Storytime-Video spricht er über die Entstehung der neuen Songs, seine persönlichen Inspirationen und die Entwicklung seines Sounds.

Was steckt hinter dem neuen Album? Welche Geschichten haben die Songs geprägt? Und warum fühlt sich dieses Projekt für ihn so besonders an? Im Video gibt Michael Schulte authentische Einblicke hinter die Kulissen und nimmt seine Fans mit auf die Reise durch einen neuen, emotionalen Abschnitt seiner Karriere.

Jetzt reinschauen und mehr über das neue Album erfahren.