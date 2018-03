Milliarden kommen auf Festivaltour

Milliarden haben Bock auf den Sommer – und das nicht zu wenig. Gleich auf 23 Festivals könnt ihr die Band zwischen Mai und September sehen und mit ihnen gemeinsam ausrasten und zu Songs wie “Freiheit ist ne Hure” oder “Milliardär” um die Wette springen. Eins ist sicher: Wenn die Berliner auf der Bühne stehen bleibt kein Shirt trocken!

Neben Festivalriesen wie Rock am Ring oder dem Highfield Festival, treten Milliarden auch bei diversen kleineren Open Airs auf. So zum Beispiel auch beimdem Warm-Up Festival für das von den Kollegen von Kraftklub veranstaltete. Außerdem sind die Jungs neben Künstlern wie Sportfreunde Stiller oder Bosse am wunderschönen Helenesee bei Frankfurt Oder beim Helene Beach Festival zu sehen und hören.