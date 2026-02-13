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Neues Hörspiel von Die kleine Schnecke Monika Häuschen: ​“Warum haben Hühner einen Kamm?”

Neues Hörspiel von Die kleine Schnecke Monika Häuschen: ​"Warum haben Hühner einen Kamm?"
13.02.2026
Oje, im Garten der kleinen Schnecke Monika Häuschen ist was los! Eigentlich spielen die Freunde gerade Verstecken, aber Schorsch dem Regenwurm ist das viel zu langweilig. Doch dann platzt Huhn Polly ins Geschehen. Schorsch findet das klasse und möchte Polly am liebsten beim Versteckspiel dabeihaben.
Aber Moment mal – ein Huhn und ein Regenwurm zusammen im Garten … kann das überhaupt gut gehen? Findet es heraus in der spannenden, neuen Hörspielfolge “Warum haben Hühner einen Kamm?” und lernt dabei, warum Hühner einen Kamm auf dem Kopf tragen!
Das neue Hörspiel “Warum haben Hühner einen Kamm?” ist als CD, Download und im Streaming erhältlich.

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