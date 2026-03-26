Noah Kahan begeistert mit Cover-Version von “Rein Me In” von Sam Fender & Olivia Dean

Bevor am 24. April sein neues Album “The Great Divide” erscheint, war Noah Kahan zu Gast bei der legendären BBC Radio 1 Lounge und hatte sich für eine ganz besondere Cover-Version entschieden: “Rein Me In” von Sam Fender und Olivia Dean, die dafür vor kurzem einen BRIT Award erhalten haben.







[Neben dem Coversong performte Noah Kahan aber auch seine aktuelle Single “Porch Light”, die er am 13. März veröffentlichte. Sie ist nach dem Titelsong “The Great Divide” bereits der zweite Vorbote auf sein kommendes Album.]







Nun hat sich Noah Kahan dem Song angenommen und das kam nicht nur beim Publikum gut an! Seine Version von “Rein Me In” war auch eine Hommage an seinen Freund Sam Fender, mit dem er schon zuvor auf seinem Album “Homesick” kollaborierte und u.a. in Interviews von ihrer Freundschaft erzählt.











Noah Kahans kommendes Album “The Great Divide” ist eine Reflexion über Noahs Vergangenheit, seine mittlerweile komplizierte Beziehung zu seiner Familie, seinen Freund*innen und seiner Heimat Vermont. Es geht um Entfremdung und Distanz, das Schweigen und die unausgesprochenen Wahrheiten zwischen Menschen. Sein neues kreatives Kapitel beschreibt er als sehr persönlich und intensiv : “Die Songs sind Worte, die ich sagen würde, wenn ich könnte. Sie sind die Ängste, mit denen ich tanze, bevor ich einschlafe. Die Musik hier ist mein bester Versuch, tiefer in die Menschen, Orte und Gefühle einzutauchen, die mich zu dem gemacht haben, der ich bin. Ich bin dankbar für all das, für euch alle, dafür, dass ihr sie euch anhört, wenn ihr euch dafür entscheidet.”Am 13. April erscheint die Netflix-Dokumentation “Out of Body”, für die Noah Kahan 1,5 Jahre begleitet wurde. Der Dokumentarfilm zeigt den Musiker bei ausverkauften Tourneen und bei der Arbeit an neuer Musik, während er gleichzeitig zu seinen ländlichen Wurzeln in Vermont und seiner Familie zurückkehrt und sich mit tiefen persönlichen Konflikten auseinandersetzt.KONTAKTE:Presse + Online: Simone.Geldmacher@umusic.comRadio Ost: Camilo.Eytel@umusic.comRadio Süd: beate.steenwarber@umusic.comRadio Nord: Jannette.Agregado@umusic.comRadio Süd: sebastian.stiewe@medialuchs.deTV: Genia.Jessen@umusic.com