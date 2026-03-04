Noah Kahan kündigt seine neue Single “Porch Light” aus dem kommenden Album “The Great Divide” an

Nachdem Noah Kahan sein neues Kapitel mit dem Titelsong “The Great Divide” eingeläutet und das gleichnamige Album für den 24. April angekündigt hat, gibt es nun die Aussicht auf einen weiteren Vorboten! Auf seinen Socials hat Noah Kahan seine neue Single “Porch Light” für den 13. März angekündigt. In einem Story-Post hat der Singer-Songwriter bereits angedeutet, dass “Porch Light” von einer melancholischen Stimmung, einem traurigen Text und einer gewissen Kälte geprägt sein wird. Neben dem neuen Album wird uns Noah 2026 aber auch noch weitere Highlights liefern: Fans erwartet neben der restlos ausverkauften Live-Tournee durch Nordamerika auch eine Netflix-Dokumentation von Regisseur Nick Sweeney über den Künstler. Außerdem wird uns Noah verkünden, wann und wohin genau er im Rahmen seiner Tour auch nach Europa kommen wird…











