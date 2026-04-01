Noah Kahan präsentiert Trailer & Artwork seiner Netflix-Dokumentation “Out Of Body”

Bevor am 24. April sein neues Album “The Great Divide” erscheint, wirft Noah Kahan einen intensiven Blick zurück. Am 13. April erscheint die Netflix-Dokumentation “Out of Body”, für die Noah Kahan 1,5 Jahre begleitet wurde. Der Dokumentarfilm zeigt Noahs Leben nach dem großen Erfolg seines 2022 erschienenen Albums „Stick Season“, das dank Singles wie „Stick Season“, „Northern Attitude“ und „Dial Drunk“ viermal mit Platin ausgezeichnet wurde. Es zeigt den Musiker bei ausverkauften Tourneen und bei der Arbeit an neuer Musik, während er gleichzeitig zu seinen ländlichen Wurzeln in Vermont und seiner Familie zurückkehrt und sich mit tiefen persönlichen Konflikten auseinandersetzt. „Dieser Dokumentarfilm zeigt so viel mehr von mir, meinem kreativen Werdegang und meiner Familie, als ich jemals gedacht hätte, dass die Welt davon erfahren würde", erklärt Noah Kahan. Nun erschien der Trailer zur Doku sowie das Artwork…









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