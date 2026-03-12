Noah Kahan veröffentlicht seine neue Single “Porch Light” aus dem kommenden Album “The Great Divide”

Bevor am 24. April sein neues Album “The Great Divide” erscheint, präsentiert Noah Kahan mit “Porch Light” seinen zweiten Vorboten. Auf seinen Socials hat der Singer-Songwriter bereits angedeutet, dass “Porch Light” von einer melancholischen Stimmung, einem traurigen Text und einer gewissen Kälte geprägt sein wird. Neben dem neuen Album wird uns Noah Kahan 2026 aber auch noch weitere Highlights liefern: Fans erwartet neben der restlos ausverkauften Live-Tournee durch Nordamerika auch eine Netflix-Dokumentation von Regisseur Nick Sweeney über den Künstler. Mit “Porch Light” gibt es am Freitag einen wunderschönen neuen Song, den wir hoffentlich auch bald in Europa live hören werden…







Sein kommendes Album “The Great Divide” ist eine Reflexion über Noahs Vergangenheit, seine mittlerweile komplizierte Beziehung zu seiner Familie, seinen Freund*innen und seiner Heimat Vermont. Es geht um Entfremdung und Distanz, das Schweigen und die unausgesprochenen Wahrheiten zwischen Menschen. Sein neues kreatives Kapitel beschreibt er als sehr persönlich und intensiv : “Die Songs sind Worte, die ich sagen würde, wenn ich könnte. Sie sind die Ängste, mit denen ich tanze, bevor ich einschlafe. Die Musik hier ist mein bester Versuch, tiefer in die Menschen, Orte und Gefühle einzutauchen, die mich zu dem gemacht haben, der ich bin. Ich bin dankbar für all das, für euch alle, dafür, dass ihr sie euch anhört, wenn ihr euch dafür entscheidet.”KONTAKTE:Presse + Online: Simone.Geldmacher@umusic.comRadio Ost: Camilo.Eytel@umusic.comRadio Süd: beate.steenwarber@umusic.comRadio Nord: Jannette.Agregado@umusic.comRadio Süd: sebastian.stiewe@medialuchs.deTV: Genia.Jessen@umusic.com