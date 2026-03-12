Noah Kahan | News | Noah Kahan veröffentlicht seine neue Single "Porch Light" aus dem kommenden Album “The Great Divide”

Noah Kahan
HomeHomeNewsNewsMusikMusikFotosFotosBiografieBiografie

Noah Kahan veröffentlicht seine neue Single “Porch Light” aus dem kommenden Album “The Great Divide”

Noah Kahan
11.03.2026
Bevor am 24. April sein neues Album “The Great Divide” erscheint, präsentiert Noah Kahan mit “Porch Light” seinen zweiten Vorboten. Auf seinen Socials hat der Singer-Songwriter bereits angedeutet, dass “Porch Light” von einer melancholischen Stimmung, einem traurigen Text und einer gewissen Kälte geprägt sein wird. Neben dem neuen Album wird uns Noah Kahan 2026 aber auch noch weitere Highlights liefern: Fans erwartet neben der restlos ausverkauften Live-Tournee durch Nordamerika auch eine Netflix-Dokumentation von Regisseur Nick Sweeney über den Künstler.  Mit “Porch Light” gibt es am Freitag einen wunderschönen neuen Song, den wir hoffentlich auch bald in Europa live hören werden…
 


Sein kommendes Album “The Great Divide” ist eine Reflexion über Noahs Vergangenheit, seine mittlerweile komplizierte Beziehung zu seiner Familie, seinen Freund*innen und seiner Heimat Vermont. Es geht um Entfremdung und Distanz, das Schweigen und die unausgesprochenen Wahrheiten zwischen Menschen. Sein neues kreatives Kapitel beschreibt er als sehr persönlich und intensiv : “Die Songs sind Worte, die ich sagen würde, wenn ich könnte. Sie sind die Ängste, mit denen ich tanze, bevor ich einschlafe. Die Musik hier ist mein bester Versuch, tiefer in die Menschen, Orte und Gefühle einzutauchen, die mich zu dem gemacht haben, der ich bin. Ich bin dankbar für all das, für euch alle, dafür, dass ihr sie euch anhört, wenn ihr euch dafür entscheidet.” 


KONTAKTE:
Presse + Online: Simone.Geldmacher@umusic.com
Radio Ost: Camilo.Eytel@umusic.com
Radio Süd: beate.steenwarber@umusic.com
Radio Nord: Jannette.Agregado@umusic.com
Radio Süd: sebastian.stiewe@medialuchs.de
TV: Genia.Jessen@umusic.com

Weitere Musik von Noah Kahan

Single
Digital2026
Porch Light
Single
Digital2026
The Great Divide
Black LP
Vinyl2023
Stick Season
Stick Season
Digital2022
Stick Season
Digital2021
I Was / I Am
Digital2021
Part of Me
Vinyl
Vinyl2019
Busyhead
Start
Noah Kahan
News
Noah Kahan veröffentlicht seine neue Single “Porch Light” aus dem kommenden Album “The Great Divide”
Mehr von Noah Kahan
ImpressumRechtevorbehaltserklärungSicherheit & DatenschutzNutzungsbedingungenJournalistenloungeFür Geschäftspartner