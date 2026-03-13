„Porch Light“ – Die neue Single von Noah Kahan

Noah Kahan meldet sich mit neuer Musik zurück: Der zweifach GRAMMY®-nominierte Singer-Songwriter hat heute seine neue Single „Porch Light“ veröffentlicht. Der Song ist der neueste Vorbote seines mit Spannung erwarteten vierten Studioalbums „The Great Divide“, das am 24. April erscheint.

„Porch Light“ entstand in Zusammenarbeit mit GRAMMY®-Preisträger Aaron Dessner und wurde gemeinsam mit Dessner und Gabe Simon produziert. Inhaltlich setzt sich Kahan mit der emotionalen Belastung auseinander, die sein rasanter Aufstieg und die öffentliche Verarbeitung persönlicher Themen für sein familiäres Umfeld mit sich gebracht haben.

Mit „Porch Light“ gibt Noah Kahan einen weiteren intensiven Einblick in die persönliche Tiefe von „The Great Divide“ und unterstreicht einmal mehr seine besondere Stärke für ehrliches Songwriting und emotionale Geschichten.