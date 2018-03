Reife und Ehrlichkeit: Oh Wonder veröffentlichen ihr Album “Ultralife”

“High On Humans”

Oh Wonder wollten eigentlich gar nicht mehr als Zweierkombo Musik machen. Nun standen Josephine Vander Gucht und Anthony West glücklerweise doch erneut gemeinsam im Studio, um ihr zweites Album "Ultralife" aufzunehmen. Es entstand in London und New York und wurde komplett in Eigenregie geschrieben und produziert. Der Zweitling ist ab dem 14. Juli 2017 erhältlich und liefert nun in zwölf Tracks besten Alt-Pop.

“Heavy”

“Ultralife”: Hypnotische Gesänge, emotionale Texte und analoger Synth-Sound

Oh Wonder” ist sogar namensgebend: “Ultralife” klingt reifer, emotionaler, gewagter und ehrlicher als der Erstling. Das gelingt Josephine und Anthony beispielsweise durch ihr Gefühl für hypnotische und experimentelle Paargesänge. Obendrauf gibt es ungeschönt-emotionale Texte sowie noch mehr Live-Instrumente und analogen Synthesizer-Sound. Das “Ultralife” damit auch die nächste Sprosse auf der Erfolgsleiter des Duos bedeutet, kündigt sich bereits durch die gleichnamige Single an. Der auffälligste Unterschied zum Debüt “” ist sogar namensgebend: “Ultralife” klingt reifer, emotionaler, gewagter und ehrlicher als der Erstling. Das gelingt Josephine und Anthony beispielsweise durch ihr Gefühl für hypnotische und experimentelle Paargesänge. Obendrauf gibt es ungeschönt-emotionale Texte sowie noch mehrund analogen Synthesizer-Sound. Das “Ultralife” damit auch die nächste Sprosse auf der Erfolgsleiter des Duos bedeutet, kündigt sich bereits durch diean.

“Ultralife”

Josephione: “Es geht darum, andere Menschen zu brauchen”

“Sie gehen darum, andere Menschen zu brauchen – aber eben auch Zeit für sich selbst zu finden”, sagt Sängerin Josephine über die Lieder auf dem Album “Ultralife”. Die berührendenden Streicher-Parts entstanden übrigens im The Pool Studio in Bermondsey, während die meisten Songs des Albums im eigenen Homestudio des Duos eingespielt wurden. Der Longplayer markiert bietet den besten Anreiz, sich auch auf die Live-Shows von Oh Wonder vorzufreuen. Im August 2017 starten die beiden auf dem Dockville Festival in Hamburg und ergänzen ihren Deutschland-Besuch um vier weitere Konzerte.

“My Friends”

Alle Oh Wonder-Konzerte in Deutschland im Überblick

18. – 20.08.17 – Dockville Festival, Hamburg

11.11.2017 – Schlachthof, Wiesbaden

13.11.2017 – Live Music Hall, Klön

17.11.2017 – Theaterfabrik, München

25.11.2017 – Huxleys, Berlin

Noch mehr über das Oh Wonder-Album “Ultralife” erfahrt ihr hier:

“Ultralife (Trailer)”

