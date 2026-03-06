Zeitreise zum Jazz-Giganten – Peterson-Konzertmitschnitt entdeckt

Leider gibt es keine Zeitmaschine, mit der man legendäre Jazzkonzerte besuchen kann, aber glücklicherweise entdecken Labels manchmal bislang unbekannte Aufnahmen, die einen in die Zeit der großen Clubs zurückversetzen. Oscar Peterson, Ray Brown und Ed Thigpen bildeten eine der mitreißendsten Jazz-Formationen der 1960er. Ein Konzert aus ihrer Glanzzeit entdeckte Verve Records jetzt in seinem Bandarchiv: im August 1960 begeisterte das Trio in Baker’s Keyboard Lounge Detroit. Eine Veröffentlichung des Konzertmitschnittes fand damals nicht statt, wird aber am 14. April seine Weltpremiere auf LP, CD und digital feiern.

exklusiv im JazzEcho-Store ab sofort auch ein”The Oscar Peterson Trio Live At Baker’s Keyboard Lounge – The Complete Recordings” erscheint. Zusätzlich zu der 1-LP- und CD-Variante mit Highlights der Konzerte kannab sofort auch ein streng imitiertes 3-LP-Set der kompletten Aufnahmen vorbestellt werden, das aufwändig remastert wurde und am 15. Mai mit ausführlichen Linernotes im luxuriösen Trifold-Sleeve alserscheint.

Die Aufnahmen entstanden während eines zweiwöchigen Engagements auf dem Höhepunkt des Schaffens des Trios, das wie aus einem Guss agiert und phrasiert. Die Location ist ebenso legendär: Baker’s Keyboard Lounge, im historischen Livernois-Viertel von Detroit gelegen, kann mit Fug und Recht als ältester durchgehend betriebener Jazzclub der Welt gelten. 1960 war Detroit eine pulsierende Kulturmetropole und ein nationales Zentrum des Jazz, und Baker’s war ihr Epizentrum. Oscar Peterson spielte dort zwischen 1957 und 1972 achtzehn Mal und knüpfte eine tiefe Verbindung zum Club und seinem Publikum. ”The Oscar Peterson Trio Live At Baker’s Keyboard Lounge" reiht sich nun in die wenigen historischen Live-Dokumente ein, die in diesen geschichtsträchtigen Mauern entstanden sind.