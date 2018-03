Hier erfahrt ihr mehr über Film und Soundtrack: “Home – Ein smektakulärer Trip” ist ab jetzt in den Kinos

Am heutigen 26. März 2015 läuft das 3D–Animationsabenteuer “Home – Ein smektakulärer Trip” hierzulande in den Kinos an. Regisseur Tim Johnson, der unter anderem schon für “Ab durch die Hecke” verantwortlich war, orientierte sich in “Home – Ein smektakulärer Trip” an dem populären Kinderbuch “The True Meaning of Smekday” von Adam Rex. Die Geschichte hat er nach einem Skript der “Epic”-Autoren Matt Ember und Tom J. Astle umgesetzt. Das Resultat ist ein witziges 3D–Spektakel für die ganze Familie. Die deutsche Synchronisierung der Filmfiguren übernahmen unter anderem Uwe Ochsenknecht und Bastian Pastewka.

Davon handelt “Home – Ein smektakulärer Trip”

“Home – Ein smektakulärer Trip” erzählt die Geschichte des zwölfjährigen Mädchens Tip und des tollpatschigen Aliens Oh. Letzterer gehört dem friedfertigen Volk der Boovs an. Angeführt von ihrem Captain Smek, möchten sich die Broovs auf der Flucht vor ihren Erzfeinden Gork auf der Erde niederlassen. Leider verplappert sich Oh in seiner Schusseligkeit und verrät den Gork den Aufenthaltsort. Nun muss er seinen Fehler wieder in Ordnung bringen und wird dabei von Tip unterstützt, die gemeinsam mit ihrer schwergewichtigen Katze Pig nach ihrer Mutter sucht.

“Home – Ein smektakulärer Trip”: Der Soundtrack zum Film