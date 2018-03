Hier vorbestellen: Der Soundtrack zu “Home – Ein smektakulärer Trip” mit Songs von Rihanna, Kiesza und Jennifer Lopez

Animationsfilm “Home – Ein smektakulärer Trip” leiht Rihanna der weiblichen Hauptrolle ihre Stimme und ist gleichzeitig mit drei Songs auf dem offiziellen Soundtrack vertreten. Neben dem bereits veröffentlichten “As Real As You And Me” und “20. März 2015 erscheint, könnt ihr euch bereits jetzt vorbestellen. Einen kleinen Vorgeschmack auf “Towards The Sun” bekommt ihr hier: Im” leihtder weiblichen Hauptrolle ihre Stimme und ist gleichzeitig mit drei Songs auf dem offiziellenvertreten. Neben dem bereits veröffentlichten “ Towards The Sun ” finden sich auf der Platte auch die Stücke “” und “ Dancing In The Dark ”. Den Soundtrack, der amerscheint, könnt ihr euch bereits jetzt vorbestellen. Einen kleinen Vorgeschmack auf “Towards The Sun” bekommt ihr hier:

Charli XCX und Feel The Light” könnt ihr euch hier im offiziellen Lyric Video anhören: Auf dem Album befindet sich Rihanna übrigens in bester Gesellschaft, denn die Tracklist wartet auch mit Stücken von Kiesza und Jennifer Lopez auf. Letztere übernahm in der US–Originalfassung ebenfalls eine Sprecherrolle. Ihren Soundtrack-Beitrag “” könnt ihr euch hier im offiziellenanhören:

Hierzulande kommt “Home – Ein smektakulärer Trip” am 26. März 2015 ins Kino. Für die deutsche Synchronisierung wurden unter anderem Uwe Ochsenknecht und Bastian Pastewka angeheuert. Der Film von Regisseur und Produzent Tim Johnson basiert auf dem Kinderbuch “The True Meaning Of Smekday” von Adam Rex und handelt von der Odyssee des Alien-Volkes der Boov. Rihanna mimt im englischen Original das Teenager-Mädchen Tip, das sich mit dem Außerirdischen Oh anfreundet. Johnson war von Rihannas Beitrag zu Film und Soundtrack ganz besonders angetan: “Die Geschichte des Films führt durch die ganze Welt, und die Stimme der Menschheit ist nun einmal zeitgenössische Popmusik – eben Rihanna.” Stimmt euch jetzt mit dem offiziellen Trailer ein:

Tracklist des Soundtracks zu “Home – Ein smektakulärer Trip”: