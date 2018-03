“Home – Ein smektakulärer Trip”: Erfahrt hier mehr über den Soundtrack zum Animationsfilm

20. März 2015 erscheint der offizielle Soundtrack zum neuen Animationsfilm “Home – Ein smektakulärer Trip” in digitaler Form. R&B–Star Charli XCX und Co. komplettiert sie die powervolle Tracklist. Am heutigenerscheint der offizielle Soundtrack zum neuen” in digitaler Form.R&B–Star Rihanna leiht im englischen Original nicht nur der weiblichen Hauptrolle ihre Stimme, sondern ist zudem auch mit drei Songs der Filmmusik vertreten. Neben Kiesza und Co. komplettiert sie die powervolle

Tim Johnson: “Die Stimme der Menschheit ist nun mal zeitgenössische Popmusik – eben Rihanna”

Regisseur Tim Johnson zeigte sich besonders angetan von Rihannas Sprecherrolle und lobte ebenso ihren Beitrag zum Soundtrack: “Die Geschichte des Films führt durch die ganze Welt, und die Stimme der Menschheit ist nun mal zeitgenössische Popmusik – eben Rihanna.” Am 26. März 2015 läuft “Home – Ein smektakulärer Trip” in den Kinos hierzulande an. Für die deutsche Synchronisierung der Filmfiguren standen unter anderem Uwe Ochsenknecht und Bastian Pastewka vor dem Mikro.

“Home – Ein smektakulärer Trip”: Frauenpower auf dem Soundtrack