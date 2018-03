“Wir wollten etwas außergewöhnliches”: Der Soundtrack zu “Home – Ein smektakulärer Trip” ist da

Tip und Oh nun auch über die CD–Version der Film-Musik freuen. Der schicke Silberling mit Songs von Nachdem der offizielle Soundtrack zum 3D Abenteuer “ Home – Ein smektakulärer Trip ” bereits seit einer Woche in digitaler Form unter anderem bei iTunes und Amazon erhältlich ist, dürfen sich Fans der Geschichte umundnun auch über die CD–Version der Film-Musik freuen. Der schicke Silberling mit Songs von Rihanna Jennifer Lopez und Kiesza ist ab sofort ebenfalls erhältlich. Das nehmen wir zum Anlass, um euch noch mehr über das Kino-Highlight und die Entstehung des Soundtracks zu berichten.

“Home” basiert auf einem Kinderbuch

Es ist ein Erlebnis für Jung und Alt, welches sich für den 26. März 2015 angekündigt hatte: “Home – Ein Smektakulärer Trip”. Basierend auf dem Kinderbuch von Adam Rex, “The True Meaning Of Smekday”, von 2007, kreierten die Filmemacher von DreamWorks ein fantastisches Abenteuer. Das Alien Oh landet auf der Erde und trifft auf den rebellischen Teenager Tip und ihre Katze Pig. Gemeinsam wehrt sich das Trio der gutgemeinten Übernahme der Erde durch das Volk der Boov, zu dem auch Oh gehört. Für ihr kunterbuntes Abenteuer quer über den Globus holten sich die Filmemacher prominente Unterstützung mit ins Boot.

“Almost Home”: Die Reise beginnt im Mai 2014

Die Reise der Boov begann 2008, als DreamWorks die Filmrechte an der Geschichte von Adam Rex erwarb. 2011 nahm das Studio die Arbeit am Film auf und veröffentlichte bereits 2012 erste kleine Ausschnitte. Wohin die Reise der Boovs allerdings gehen sollte, wurde im Mai 2014 endgültig besiegelt. Mit der Veröffentlichung des Kurzfilms “Almost Home”, war der Grundstein eines Blockbusters geboren. Untermalt von der Musik des schottischen Komponisten Lorne Balf, zeigt “Almost Home” die scheinbar unendliche Reise des Volkes der Boov:

Ein eingespieltes Team: Rihanna, Jennifer Lopez, Steve Martin und Jim Parsons

Lucy, Tips Mutter, Leben ein. Der Anführer der Boov, Smek, wird verkörpert durch die Stimme des Großmeisters des Entertainments, Steve Martin. Für die Rolle des Oh gelang es ihnen, den Big Bang Theory-Schauspieler Jim Parsons zu gewinnen. Mit ihm gemeinsam die Menschheit vor Unheil bewahren soll R’n’B–Superstar Rihanna als Tip mit ihrer Katze Pig. Dass die Beiden nicht nur im Film ein gutes Team abgeben, bewiesen sie bereits beim Um ihren Figuren den letzten Schliff zu geben, holten sich die Produzenten des Films das Beste, was das amerikanische Show-Business zu bieten hat. Mit ihrer temperamentvollen Stimme flößt Jennifer Lopez , Tips Mutter, Leben ein. Der Anführer der Boov,, wird verkörpert durch die Stimme des Großmeisters des Entertainments,. Für die Rolle des Oh gelang es ihnen, den-Schauspielerzu gewinnen. Mit ihm gemeinsam die Menschheit vor Unheil bewahren soll R’n’B–Superstarals Tip mit ihrer Katze Pig. Dass die Beiden nicht nur im Film ein gutes Team abgeben, bewiesen sie bereits beim Selfie-Contest

Der “Home” Soundtrack mit zahlreichen bekannten Musikern