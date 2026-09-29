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“Monsterrudel”: Pappalapapp feiern Vielfalt und Zusammenhalt mit neuer Halloween-Single

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02.10.2026
Halloween wird laut, wild und vor allem richtig bunt: Mit Monsterrudel veröffentlichen Pappalapapp eine neue Single, die kleine und große Monsterfans zum Mitsingen, Tanzen und Herumtoben einlädt. Der energiegeladene Song verbindet eingängige Beats mit einer starken Botschaft und zeigt, dass jede und jeder genau so richtig ist, wie er oder sie ist.

Denn im Monsterrudel ist Platz für alle. Ob laut, leise, wild oder wunderbar eigen, hier wird niemand ausgeschlossen. Mit viel Humor, einer fantasievollen Monsterwelt und jeder Menge Bewegung erzählt der Song davon, wie aus vermeintlichen Außenseiterinnen und Außenseitern eine starke Gemeinschaft entsteht, in der alle einen Platz finden. So greifen Pappalapapp erneut ein wichtiges Thema aus dem Familienalltag auf und verpacken es in einen modernen Popsong, der Kinder ernst nimmt und gleichzeitig jede Menge Spaß macht.

Mit seiner eingängigen Melodie und der unverwechselbaren Mischung aus urbanem Pop und mitreißenden Rhythmen passt Monsterrudel perfekt zur Halloweenzeit. Und egal ob auf der Halloween-Party, beim Verkleiden oder einfach beim gemeinsamen Tanzen zu Hause: Der neue Song sorgt für beste Stimmung und lädt Kinder dazu ein, ihre Besonderheiten zu feiern und gemeinsam über sich hinauszuwachsen.

Monsterrudel ist ab sofort im Streaming und als Download erhältlich.

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