Pappalapapp drehen auf: „Mit Pauken und Trompeten“ ist endlich da!

Mit Pauken und Trompeten”. Das Kollektiv rund um Rapper Falk und Produzent Dave in the Box bringt frischen Sound in die Kindermusik und verbindet einen Mix aus urbanem Pop mit Elementen aus Hip-Hop, Dancehall und Reggae. Dazu kommen Themen, die Familien mitten aus dem Alltag kennen. Mit ordentlich Bass, Bläsern und viel Gefühl starten Pappalapapp in ihr erstes Albumabenteuer “. Das Kollektiv rund um Rapperund Produzentbringt frischen Sound in die Kindermusik und verbindet einen Mix aus urbanem Pop mit Elementen aus Hip-Hop, Dancehall und Reggae. Dazu kommen Themen, die Familien mitten aus dem Alltag kennen.

Das Album richtet sich an Kinder von drei bis zehn Jahren und nimmt dabei auch die Ohren der Eltern ernst. Statt einfacher Mitmachformeln setzen Pappalapapp auf abwechslungsreiche Arrangements, klare Botschaften und Songs, die im Wohnzimmer genauso funktionieren wie auf der Autofahrt oder beim gemeinsamen Tanzen nach einem langen Tag.

Alltag, Gefühle und ganz viel Bewegung

Mit Pauken und Trompeten” vom wilden, bunten Kinderalltag: “Party im Pyjama” liefert den passenden Soundtrack für die nächste Übernachtungsparty, während “Ich sag Stopp” ein wichtiges Thema aufgreift: eigene Grenzen erkennen und benennen. So entsteht Musik, die nicht nur Energie freisetzt, sondern auch Gesprächsanlässe für Familien schafft. In zwölf Songs erzählt “vom wilden, bunten Kinderalltag: “liefert den passenden Soundtrack für die nächste Übernachtungsparty, während “ein wichtiges Thema aufgreift: eigene Grenzen erkennen und benennen. So entsteht Musik, die nicht nur Energie freisetzt, sondern auch Gesprächsanlässe für Familien schafft.

Auch der Humor kommt nicht zu kurz: In “Mein Körper ist ein Zoo” wird es herrlich tierisch, während “Roboter” und der parallel zum Album als Musikvideo veröffentlichte Fokustrack “Ich hab Energie” spielerisch Neugier, Fantasie und Bewegungsfreude einfangen. Zum Abschluss sorgt “Nachtlicht” mit Mia Aegerter, die auch als Songwriterin am Projekt mitwirkt, für einen ruhigen, warmen Moment.

Kindermusik mit Wumms und Herz

Mit Pauken und Trompeten” bietet zwölf Songs für kleine und große Gefühlslagen – vom Festival-Vibe bis zum gemütlichen Tagesausklang. Das Album ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich. Pappalapapp zeigen mit ihrem Debüt, wie modern Kindermusik im Jahr 2026 klingen kann: selbstbewusst, tanzbar und nah am Familienleben. “bietet zwölf Songs für kleine und große Gefühlslagen – vom Festival-Vibe bis zum gemütlichen Tagesausklang. Das Album ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich.

Die Tracklist