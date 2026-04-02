12 Dinge, die du über Paul McCartney noch nicht wusstest

Paul McCartney gehört zu den wenigen Musikern, die in die Popgeschichte eingegangen sind. Trotzdem gibt es über ihn erstaunlich viele Details, die selbst Fans nicht immer auf dem Schirm haben. Denn hinter den Beatles , Wings und der Solokarriere steckt ein Künstler, der weit mehr ist als nur Songwriter und Bassist. Genau deshalb lohnt sich ein Blick auf die folgenden zwölf Fakten, die Paul McCartney noch einmal aus einer etwas anderen Perspektive zeigen.

1. Paul McCartney heißt eigentlich James mit Vornamen

Die Welt kennt ihn als Paul, doch geboren wurde er am 18. Juni 1942 als James Paul McCartney. Sein zweiter Vorname wurde später zu dem Namen, mit dem er Musikgeschichte schrieb.

2. Einen seiner bekanntesten Songs schrieb er schon als Teenager

When I’m Sixty-Four “ wirkt wie ein reifer, augenzwinkernder Blick aufs Älterwerden. Tatsächlich schrieb er die Grundidee dazu schon mit etwa 14 Jahren.

3. „Yesterday“ hatte einen ziemlich schrägen Arbeitstitel

Bevor aus „ Yesterday “ eine der berühmtesten Balladen der Popmusik wurde, lief der Song intern unter dem Titel „Scrambled Eggs“. McCartney nutzte diesen Platzhalter, bis der endgültige Text stand.

4. Sein berühmter Höfner-Bass wurde extra für ihn gebaut

Der bekannte Höfner 500/1 wurde extra für Paul McCartney als linkshändige Version gebaut. Dadurch konnte er das Instrument nicht nur besser spielen, sondern machte den Bass im Lauf der Jahre auch zu seinem Markenzeichen.

5. Sein legendärer Original-Bass war lange verschwunden

Sein Höfner-Bass aus dem Jahr 1961 war über viele Jahrzehnte verschwunden. Erst 2024 wurde das berühmte Instrument nach mehr als 50 Jahren wiedergefunden.

6. Nach den Beatles feierte er mit Wings den nächsten großen Erfolg

Viele verbinden McCartney vor allem mit den Beatles. Dabei zeigte er mit Wings, dass seine Karriere auch nach dem Ende der Band auf höchstem Niveau weiterging.

7. McCartney hat auch klassische Musik komponiert

Mit dem „Liverpool Oratorio“ ging er Anfang der 1990er Jahre bewusst neue Wege. Das Werk gilt als seine erste große Komposition im klassischen Bereich und zeigt, wie vielseitig er als Musiker schon immer war.

8. Er half dabei, seine alte Schule in eine Kreativhochschule zu verwandeln

Paul McCartney besuchte früher selbst das Liverpool Institute. Später setzte er sich dafür ein, dass daraus mit der LIPA eine Ausbildungsstätte für junge Menschen in den Bereichen Musik und Kunst wurde.

9. Seit 1975 lebt er vegetarisch

Er lebt schon seit 1975 vegetarisch. Mit den Jahren wurde daraus nicht nur eine persönliche Entscheidung, sondern auch ein öffentliches Engagement für Tierschutz und eine bewusstere Lebensweise.

10. Er ist nicht nur Musiker, sondern auch Künstler und Fotograf

Paul McCartney macht nicht nur Musik, sondern beschäftigt sich auch mit Malerei und Fotografie. Vor allem seine Aufnahmen aus der frühen Beatles-Zeit zeigen, wie vielseitig er als Künstler ist.

11. Seit 1997 ist er offiziell Sir Paul McCartney

McCartney wurde 1997 von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen. Seitdem trägt er ganz offiziell den Titel „Sir“, der zeigt, welchen besonderen Stellenwert er längst weit über die Musikwelt hinaus hat.

12. Er wurde gleich zweimal in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen

Nur wenige Künstler können das von sich sagen: McCartney wurde einmal als Mitglied der Beatles und später noch einmal als Solokünstler geehrt. Das zeigt ziemlich eindrucksvoll, wie außergewöhnlich sein Einfluss über mehrere Karrieren hinweg ist.

Paul McCartney ist längst mehr als nur ein Beatle