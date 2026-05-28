Paul McCartney veröffentlicht sein neues Studioalbum „The Boys of Dungeon Lane“

Mit „The Boys of Dungeon Lane“ erscheint am Freitag das 18. Studioalbum des 83-Jährigen und das erste Album seit „McCartney III" vor über fünf Jahren. Die bereits veröffentlichte Vorabsingle „Days We Left Behind“ zeichnet in reduzierter, intimer Atmosphäre einen melancholischen Blick auf McCartneys Kindheit im Liverpool der Nachkriegszeit und bildet das emotionale Zentrum des Albums.





Über “Days We Left Behind” sagt Paul: “Das ist für mich wirklich ein Erinnerungssong. Der Albumtitel, The Boys of Dungeon Lane, stammt von einem Songtext in diesem Track. Ich dachte genau daran, an die Tage, die ich hinter mir gelassen habe, und frage mich oft, ob ich nur über die Vergangenheit schreibe, aber dann denke ich: Wie kann man über etwas anderes schreiben? Es sind einfach viele Erinnerungen an Liverpool. Es geht ein Stück in der Mitte um John und Forthlin Road, die Straße, in der ich früher gewohnt habe. Dungeon Lane ist in der Nähe. Ich habe früher in einem Ort namens Speke gelebt, der ziemlich aus der Arbeiterklasse geprägt ist. Wir hatten kaum etwas, aber das war egal, weil alle Leute großartig waren und du nicht bemerkt hast, dass du nicht viel hattest.”

Der Albumtitel verweist auf die „Dungeon Lane“, einen Ort seiner Jugend, an dem McCartney viel Zeit verbrachte und der für die Zeit vor dem Ruhm steht. McCartney verarbeitet in selten offener, autobiografischer Weise frühe Erinnerungen an seine Eltern sowie die Anfangstage mit George Harrison und John Lennon.





Produziert wurde das vielseitige, stilistisch breit angelegte Werk in Etappen über mehrere Jahre hinweg gemeinsam mit Erfolgsproduzent Andrew Watt, wobei McCartney wie schon bei früheren Soloarbeiten große Teile der Instrumente selbst einspielte. Wie seine Karriere ist The Boys of Dungeon Lane musikalisch eklektisch und zeigt Paul mit einer Vielzahl von Instrumenten und Stilen, die seine breite Musikalität zeigen. Es gibt Wings-ähnlichen Rock, Beatles-artige Harmonien, McCartney-artige Grooves, zurückhaltende Intimität, melodiegetriebenes Erzählen, Charaktersongs – der gemeinsame Faden ist Paul.



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