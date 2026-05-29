The Boys of Dungeon Lane – Paul McCartney veröffentlicht neues Album

Paul McCartney veröffentlicht mit „The Boys of Dungeon Lane“ sein erstes Soloalbum seit über fünf Jahren. Das Werk zählt zu seinen persönlichsten Veröffentlichungen und vereint bisher unerzählte Erinnerungen aus seiner Kindheit im Nachkriegs-Liverpool mit neu geschriebenen Liebesliedern.

Auf dem Album blickt McCartney auf die prägenden Jahre seines Lebens zurück – auf seine Familie, seine Jugend in Liverpool und die frühen Freundschaften mit John Lennon und George Harrison, lange bevor die Beatles die Musikwelt verändern. Mit großer Offenheit und emotionaler Tiefe erzählt er die Geschichte hinter der Legende und gewährt seltene Einblicke in die Zeit vor seinem weltweiten Durchbruch.

Zu den zentralen Songs des Albums zählt „Days We Left Behind“, ein intimer Rückblick auf Orte, Menschen und Erinnerungen, die McCartney bis heute prägen. Musikalisch verbindet „The Boys of Dungeon Lane“ persönliche Erzählungen mit dem unverwechselbaren Songwriting-Stil des Briten und schlägt damit eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.