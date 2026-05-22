Die neue Single “Schiefe Bahn” von Pazoo

Pazoo sind gekommen, um zu eskalieren – und genau das liefern sie auch. Das DJ- und Producer-Duo zählt längst zu den spannendsten Acts der deutschsprachigen Party- und Clubszene. Mit Tracks wie „Kommissar“ (über 20 Millionen Streams) und „Synapsen 1000 Watt“ (über 5 Millionen Streams) haben sie sich eine feste Fanbase aufgebaut und sorgen regelmäßig für virale Momente. Kollaborationen mit Acts wie Mia Julia, Vincent Gross, HBz oder Blümchen unterstreichen ihren Status als gefragte Hitlieferanten zwischen Party, Pop und elektronischer Musik.

Auch abseits der Streaming-Plattformen wächst ihre Reichweite stetig: Mit über 193.000 Followern auf TikTok und rund 20.600 auf Instagram erreichen Pazoo eine junge, feierwütige Community, die ihre energiegeladenen Sounds feiert. Ihr Markenzeichen sind druckvolle Beats, eingängige Hooks und eine moderne, cluborientierte Produktion, die sowohl auf Social Media als auch auf den großen Bühnen des Landes funktioniert. Pazoo verbinden Humor, Attitüde und kompromisslose Party-Energie und treffen damit genau den Nerv ihrer Generation.

Mit ihrer neuen Single „Schiefe Bahn“ liefern Pazoo den nächsten kompromisslosen Club-Track: treibender Techno-Sound, harte Beats und eine rebellische Message treffen auf eine Hook, die sofort im Kopf bleibt. Ein Song, der keine halben Sachen macht, sondern direkt auf die Tanzfläche zielt.

DJane Meela bringt mit treibenden House- und Techno-Sounds jede Crowd in Bewegung und steht für energiegeladene Sets mit starkem Wiedererkennungswert. Mit wachsender Reichweite auf Social Media sowie Auftritten in Clubs und auf Festivals etabliert sie sich zunehmend als spannende Künstlerin der elektronischen Szene.