Neues Video online: R5 zeigen euch die Highlights ihres Jahres 2013

In ihrer neusten Webisode zeigen euch R5 ihre ganz persönlichen Highlights des Jahres 2013. In den vergangenen Monaten haben die fünf Newcomer aus den USA gemeinsam die Welt bereist, zahlreiche Konzerte gespielt und Fans aus ganz verschiedenen Kulturen kennengelernt: “Einer der besten Momente für mich und die Jungs war defintiv unser Besuch in Japan. Am Flughafen standen tausende Fans”, zeigt sich Rydel ganz begeistert vom großen Fan-Ansturm in Asien. “Es ist so verrückt, man kann es kaum glauben – wir waren noch nie dort, wir sprechen nicht einmal ihre Sprache”, ergänzt Sänger Ross fasziniert.

Mit ihren ausgelassenen Live-Konzerten begeistern R5 Fans rund um den Globus

Die Fans waren für R5 schon immer das Wichtigste und werden es auch immer bleiben: “Wir schätzen unsere Fans sooo sehr! Sie sind die Besten!”, sagt Riker im Interview. Das persönliche Highlight von Gitarrist Rocky war defintiv das große Konzert in Mexico. Vollkommen mitgerissen von der ausgelassenen Stimmung, legte der 19-Jährige seine Gitarre flach auf den Boden und spielte im Knien weiter: “Ich habe mich vollkommen in der Musik verloren.”

