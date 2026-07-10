„Foreign Tongues“ ist endlich da!

Die Rolling Stones schlagen das nächste Kapitel auf: Mit „Foreign Tongues“ erscheint heute das neue Studioalbum der Rocklegenden und nur knapp drei Jahre nach dem Grammy-prämierten „Hackney Diamonds“ zeigt die Band einmal mehr, dass sie sich nicht auf ihrem Vermächtnis ausruht. Die 14 neuen Songs verbinden den unverwechselbaren Stones-Sound mit frischen Ideen, von der bluesgetriebenen Energie von „Rough and Twisted“ über die neue Single „Jealous Lover“ bis hin zu einer besonderen Interpretation von Amy Winehouses „You Know I’m No Good“. Aufgenommen wurde das Album in einer intensiven Kreativphase in den Londoner Metropolis Studios gemeinsam mit Produzent Andrew Watt und prominenten Gästen wie Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood und Chad Smith.

Mick Jagger erinnert sich an die Studio Sessions zurück: “I loved doing these recording sessions in London at Metropolis. It was a very intense few weeks recording Foreign Tongues. We had 14 great tracks and we went as fast as we could. I like the room there as it’s not too big so you can feel the passion from everyone."