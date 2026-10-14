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„Foreign Tongues, Loose Lips“: The Rolling Stones kündigen Deluxe-Edition an

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14.10.2026
Die Rolling Stones legen nach: Am 27. November 2026 erscheint mit „Foreign Tongues, Loose Lips“ die Deluxe-Edition ihres aktuellen Albums. Sie ergänzt „Foreign Tongues“ um fünf weitere Aufnahmen aus der Entstehungszeit des Albums: „Where There’s A Will“, „Who You Callin’ Crazy“, „Human Tide“, „Bad Luck Hideaway“ und „She Still Comes Around“.
Die Veröffentlichung ist digital, als 2CD und auf rotem Vinyl inklusive einer CD des Originalalbums erhältlich. Die physischen Editionen können ab sofort vorbestellt werden.

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