Die Rolling Stones legen musikalisch nach: „Foreign Tongues, Loose Lips“ ist seit dem 27. November 2026 erhältlich und enthält fünf zusätzliche Aufnahmen aus der Entstehungszeit ihres im Juli veröffentlichten Albums „Foreign Tongues“. Die Songs zeigen die Band in unterschiedlichen Konstellationen. Auf „Who You Callin’ Crazy“ ist der Jazz-Saxofonist Courtney Pine zu hören. „Bad Luck Hideaway“ vereint Mick Jagger und Keith Richards am Gesang und Charlie Watts am Schlagzeug. Hinzu kommen „Where There’s A Will“, „Human Tide“ und „She Still Comes Around“.

Die fünf Stücke geben einen weiteren Einblick in die kreative Phase hinter „Foreign Tongues“ und in das Zusammenspiel, das die Stones seit Jahrzehnten prägt. Das Album erreichte Platz eins der Charts in 14 Ländern. Bei den Grammy Awards 2027 ist es für das beste Rockalbum nominiert. „In The Stars“ erhielt zudem Nominierungen für die beste Rock-Performance und den besten Rocksong. „Foreign Tongues, Loose Lips“ erscheint digital sowie als 2CD und rotes Vinyl.