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“Forty Licks” jetzt in neuer Vinyl Edition vorbestellen!

The Rolling Stones
27.03.2026
Mit „Forty Licks“ bringen The Rolling Stones ihre legendäre Best of-Compilation in einer neuen Vinyl-Edition zurück. Die Sammlung vereint 40 zentrale Tracks aus ihrer jahrzehntelangen Karriere und zeichnet den Weg der Band von ihren frühen Klassikern bis hin zu späteren Meilensteinen nach.
Die limitierte coloured 4LP-Version erscheint erstmals auf 180-Gramm-Vinyl und bringt die gesamte Bandbreite ihres Sounds in einem aufwendig gestalteten Gatefold-Format zusammen. Die Vinyl-Edition ist ab sofort vorbestellbar.

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