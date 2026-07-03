Sichere dir das neue Album „Foreign Tongues“ noch vor allen anderen: Pop Up Verkäufe in ausgewählten Stores am 9. Juli ab 22 Uhr

Berlin: Oxblood Vinyl bei Dussmann das KulturKaufhaus, Friedrichstraße 90, 10117 Berlin

Köln: Aqua Vinyl bei xperion, Hansaring 97, 50670 Köln

Hamburg: Hot Pink Vinyl bei xperion (im MediaMarkt, 4.OG) in der Mönckebergstr. 1, 20095 Hamburg





Das sollte kein Fan verpassen:Am Abend vor der offiziellen Veröffentlichung kannst du das neue Album der Rolling Stones in ausgewählten Stores in Berlin, Hamburg und Köln bereits ab 22 Uhr kaufen – unabhängig von einer Teilnahme an einer der 4 Listening Sessions.Ein besonderes Highlight: In jedem Store gibt es eine besondere City Version des neuen Albums in einer weltweit exklusiven Vinylfarbe, die nur in der jeweiligen Stadt erhältlich ist und mit der Exklusive Red Pop Up Vinyl eine weitere, exklusive Albumversion, die es nur in ausgewählten Stores zu kaufen gibt.Hier die Übersicht der Stores und Versionen des neuen Albums, die du ab 22 Uhr kaufen kannst:Ab dem 10. Juli hast du außerdem die Möglichkeit in weiteren, ausgewählten Shops die City Versionen zu erwerben.BERLIN EDITION Core TexOranienstraße 310997BerlinDodo BeachVorbergstr. 810823BerlinDussmann – das KulturKaufhausFriedrichstraße 9010117BerlinhhvGrünbergerstr. 5410245BerlinMusiclandKlosterstr. 1213581BerlinOldschoolWalter Benjamin Platz 210629BerlinRecordstore BerlinInvalidenstrasse 14810115BerlinSilver DiscWrangelstr. 8410997BerlinThe Beauty & The BeatHavelstr. 1213597BerlinVinyl A GogoKrossener Str. 2410245BerlinHAMBURG EDITION Freiheit & RoosenKl.Freiheit 40/ Paul-Roosen-Str.8022767HamburgHanseplatteNeuer Kamp 3220357HamburgJu Ju TrumpetErikastr. 50 A20251HamburgMichelle RecordsGertrudenkirchhof 1020095HamburgPlattenkisteGärtnerstrasse 1620253HamburgRemedy RecordsStellinger Steindamm 222527HamburgSlamSchulterblatt 10420357HamburgZardozMarktstr. 5520357HamburgCOLOGNE EDITION Parallel Schallplatten GbRBrabanter Str. 2–450674KölnUnderdog Records GbRRitterstr. 5250668KölnViolet RecordsAntoniterstr. 650226FrechenMUNICH EDITION Optimal SchallplattenKolosseumstraße 680469MünchenLudwig Beck KaufhausMarienplatz 1180331München