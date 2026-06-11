The Rolling Stones Fan Listening + City Vinyl Versionen

Das sollte kein Fan verpassen: Am Abend vor der offiziellen Veröffentlichung kannst du das neue Album der Rolling Stones gemeinsam mit anderen Fans in deiner Stadt exklusiv vorab hören — und es ab 22 Uhr direkt vor Ort kaufen.

Die Fan Listenings inklusive Album Pre-Sale finden in Berlin, Köln, München und Hamburg statt.

Ein besonderes Highlight: In jedem Store gibt es eine besondere City Version des neuen Albums in einer weltweit exklusiven Vinylfarbe, die nur in der jeweiligen Stadt erhältlich ist, wie auch weitere streng limitierte Produkte.

München: Orange Vinyl bei Optimal Records, Kolosseumstraße 6, 80469 München

Berlin: Oxblood Vinyl bei Dussmann das KulturKaufhaus, Friedrichstraße 90, 10117 Berlin

Köln: Aqua Vinyl bei xperion, Hansaring 97, 50670 Köln

Hamburg: Hot Pink Vinyl bei xperion (im MediaMarkt, 4.OG) in der Mönckebergstr. 1, 20095 Hamburg

Darüber hinaus hast du die seltene Gelegenheit, das Album bereits vor dem offiziellen Veröffentlichungstag mit nach Hause zu nehmen. Ab 22 Uhr sind das neue Album sowie die jeweilige exklusive City Version direkt vor Ort erhältlich.

Für 3 der 4 Städte kannst du hier exklusiv einen Platz für dich und eine Begleitung gewinnen. In Berlin gilt: first come, first served!

Die streng limitierten Sondereditionen werden im physischen Handel ausschließlich in den genannten Städten angeboten.

Die Gewinner:innen werden eine Woche vor dem Event über ihren Gewinn, die Einlass- und Startzeiten benachrichtigt.

Wichtiger Hinweis: Beim Kauf vor Ort bei MSG ist ausschließlich Kartenzahlung möglich.