The Rolling Stones veröffentlichen das Musikvideo zu “In The Stars”

Die Rolling Stones haben das Video zur Lead-Single „In The Stars“ aus ihrem kommenden Studioalbum „Foreign Tongues“ veröffentlicht. Unter der Regie von Francois Rousselet, der bereits für Nike, Diesel und Pharrell Williams gearbeitet hat und auch für die Stones-Videos zu „Angry“ aus „Hackney Diamonds“ und „Ride 'Em On Down“ aus „Blue & Lonesome“ verantwortlich war, ist in dem neuen Video die gefeierte Schauspielerin Odessa A’zion (Marty Supreme, I Love LA) zu sehen. Das von Deep Voodoo unter Verwendung bahnbrechender Deepfake-Technologie erstellte Video zeigt die Stones aus den 70er Jahren, wie sie „In The Stars“ inmitten von Musikern, Sängern und Tänzern aus verschiedenen Epochen, Kulturen und Subkulturen performen.







Über die Zusammenarbeit mit den Rolling Stones sagte Odessa A’zion: „Machst du Witze? Das ist mein Traum. Die erste Platte, die ich je gekauft und von Anfang bis Ende angehört habe, war ‚Tattoo You‘. Ich bin besessen von den Rolling Stones. Das steht definitiv auf meiner Bucket List.“Foreign Tongues", das am 10. Juli erscheint, ist eine unglaublich lebendige Sammlung mit 14 Titeln, die weniger als drei Jahre nach dem weltweit gefeierten, mit einem Grammy ausgezeichneten Album “Hackney Diamonds” der Band erscheint, das weltweit die Charts anführte und Multi-Platin-Erfolg erzielte. Der Titel „In The Stars“ wurde letzte Woche zusammen mit der Ankündigung des Albums veröffentlicht und ist digital neben dem Eröffnungstrack des Albums „Rough and Twisted“ erhältlich.







Aufgenommen in einer außergewöhnlich kreativen Phase, entstand „Foreign Tongues“ in weniger als einem Monat in den Metropolis Studios im Westen Londons, wo Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood erneut mit dem Grammy-Gewinner Andrew Watt zusammenarbeiteten, der bereits an „Hackney Diamonds“ beteiligt war. Das Ergebnis ist ein dynamisches und zukunftsweisendes Album, das den unverwechselbaren Sound der Band einfängt und gleichzeitig neue klangliche Wege beschreitet.

Das Album enthält herausragende Performances von Jagger, Richards und Wood sowie ihren wichtigsten Kollaborateuren, darunter Darryl Jones, Matt Clifford und Steve Jordan. Zudem ist ein besonderer Auftritt von Charlie Watts enthalten, aufgenommen während einer seiner letzten Studiosessions vor seinem Tod im Jahr 2021. Weitere Beiträge stammen von einer beeindruckenden Riege von Gastkünstlern, u.a. Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith von The Cure und Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers.

“Foreign Tongues” erscheint am 10. Juli und kann ab sofort vorbestellt werden. Das Album wird in einer breiten Palette von Formaten erhältlich sein, darunter CD, Deluxe-CD-Editionen, Kassette, mehrere Vinyl-Varianten (Standard- und limitierte Farbpressungen), exklusive Händlereditionen sowie spezielle Boxsets. Außerdem wird die Single „In The Stars“ auf CD und Vinyl erhältlich sein.