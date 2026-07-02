Sienna Spiro und Visitor: So klingt das Debüt, das alle erwartet haben!

Die limitierten Editionen des Albums gibt es jetzt direkt bei The Circle

Ein Debüt, das aus einer anderen Zeit zu kommen scheint

Visitor klingt größer, als es eine 20-Jährige vermuten lassen würde. Das Album ist eine Mischung aus Soul und symphonischem Pop und wurde von Omer Fedi (bekannt für Sam Smith und SZA) als Executive Producer betreut, mit zusätzlicher Produktion von Blake Slatkin, Yakob und Michael Pollack. Für die orchestralen Arrangements sorgten Larry Gold, der bereits mit Al Green und Silk Sonic arbeitete, sowie der Oscar-Gewinner Peter Rotter. Aufgenommen wurde in legendären Räumen: den Electric Lady Studios in New York, den Abbey Road Studios in London und den Valentine Recording Studios in Los Angeles. Das Ergebnis ist klassisch, dramatisch und herzerfüllt, getragen von einer Stimme, die roh und versiert zugleich wirkt.

Die Geschichte hinter dem Titel Visitor

Der Albumtitel ist kein Zufall, sondern das Lebensgefühl hinter der ganzen Platte. Spiro beschreibt eine starke Wahrnehmung von Vergänglichkeit und eine Angst davor, dass Dinge enden und Menschen gehen, sodass sie sich ihr Leben lang wie eine Besucherin gefühlt habe, die nur vorbeizieht.

Das Album habe sie gelehrt, Momente zu schätzen, statt ständig über die Zukunft zu grübeln, und sie hofft, dass Hörer darin Trost finden, dass alles vorübergehend ist. Inhaltlich kreist die Platte um Liebe, Verlust und die Zerbrechlichkeit des Lebens. Genau diese Themen geben den zehn Songs ihre emotionale Wucht.

Von TikTok zur Billboard-Sensation

Sienna Spiros Aufstieg gehört zu den schnellsten der letzten Jahre. Sie begann 2021, Videos von sich beim Singen auf TikTok zu posten, viral ging unter anderem ein Cover von Finneas Song “Break My Heart Again”. 2025 folgte die Debüt-EP Sink Now, Swim Later, die ihren Mix aus Soul, Pop und Jazz einführte. Im März 2026 hatte sie gleich drei Singles gleichzeitig in den Billboard Hot 100: “Die On This Hill” auf Platz 19 und “You Stole The Show” auf Platz 55, und ihre Releases sammelten über 1,2 Milliarden Streams. 2026 stand sie auf der Shortlist für den Critics Choice der BRIT Awards, landete auf der Forbes-Liste 30 Under 30 und erhielt zwei Nominierungen für die American Music Awards. Zudem schrieb sie den Song “Material Lover” exklusiv für den Soundtrack zu The Devil Wears Prada 2

Visitor: die Tracklist im Überblick

Zehn Songs umfasst die Standardausgabe, darunter alle drei vorab erschienenen Hits. Hier die komplette Reihenfolge:

This Is My House We’re Not In Love Great Expectation Die On This Hill He’s Not My Baby, I’m His Pure The Visitor Time, You & Me You Stole The Show Mono No Aware

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